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В Беларуси изменят государственный герб

By Vladimir OKCOwn work, Public Domain, Link

Законодательство о государственных символах планируют усовершенствовать в Беларуси, сообщил журналистам министр юстиции Олег Слижевский, передает корреспондент БЕЛТА.

«Подготовлен проект закона, который корректирует законодательство о государственных символах. Это связано с тем, что возникали вопросы к изображению государственного герба», — сказал Олег Слижевский.

В Геральдическом совете при Президенте проведена оценка действующей символики. Пришли к выводу, что изображение государственного герба нуждается в совершенствовании. В качестве элемента, которого может это коснуться, министр назвал звезду вверху герба. Сегодня она имеет четкие грани в своем исполнении. По словам министра, важно понимать общепризнанные подходы к геральдике. Для разных случаев символика может нести иное значение. Так, в том виде, как сейчас исполнена эта звезда, она больше применяется в милитаризованной символике и носит несколько воинственный характер. Вместе с тем Беларусь миролюбивое государство, которое сохраняет нейтралитет и не рассматривает агрессию как способ своей политики. Поэтому необходимо в основном государственном символе привести этот элемент в соответствие с миролюбивым содержанием республики.

Изменения могут коснуться и изображения параллелей и меридианов. Также будут более четко прорисованы некоторые отдельные элементы. «Есть такие нюансы, которые вызывают не всегда правильные ассоциации, безусловно, они подлежат к приведению в идеальный вид», — отметил Олег Слижевский.

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В случае принятия изменений будет предусмотрен период для замены на новую символику, добавил министр.

belta.by

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