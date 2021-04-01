В Бельгии суд постановил отменить карантин

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Брюссельский суд первой инстанции обязал правительство страны в течение одного месяца отменить карантинные ограничения. По мнению суда, это нарушает фундаментальные права граждан. В случае просрочки решения правительство ждет штраф по пять тысяч евро за каждый день, пишет HLN.

Так, согласно судебному решению, следует отменить все без исключения ограничения, которые были введены в Бельгии с 28 октября. Также, по мнению суда, меры, которые предпринимало правительство для предотвращения распространения COVID-19, являются незаконными.

Иск подала 12 марта гражданская организация Лига за права человека.

В правительстве заявили, что будут подавать апелляцию.