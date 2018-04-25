В белорусских школах появится новая должность

Фото BFL/Андрюса Лукшиса

В учреждениях общего среднего образования Беларуси планируют ввести должность руководителя по военно-патриотическому воспитанию.

Как сообщил министр образования Игорь Карпенко, должность руководителя по военно-патриотическому воспитанию в белорусских школах будет введена в связи с целью совершенствования форм и методов воспитательной работы с подростками и молодежью.

Ранее глава государства поставил перед Министерством образования задачу усилить воспитательную работу с молодёжью.

Кроме того, учащихся старших классов будут привлекать к участию в республиканской спартакиаде по программе зимнего и летнего многоборья «Защитник Отечества».

Руководитель по военно-патриотическому воспитанию, в том числе, будет заниматься подготовкой юношей к участию в данном мероприятии.

В рамках обучающей программы военно-патриотического воспитания школьники будут изучать воинские части и соединения, действующие партизанские отряды и подпольные группы в годы ВОВ на территории регионов, а также заниматься благоустройством захоронений и воинских могил, заботиться о ветеранах.