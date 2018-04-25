TOP,Сегодня в мире

В Британии показали худший сценарий Brexit без сделки

Фото из открытых источников

Правительство Великобритании опубликовало документ, содержащий наиболее пессимистичный сценарий для экономики страны в случае, если Лондон покинет ЕС без соглашения с Брюсселем. Как пишет The Guardian, текст документа показали под давлением оппозиции.

В документе под названием Операция Yellowhammer говорится, что «жесткий» Brexit может привести к росту цен на продовольствие и топливо, нарушению поставок лекарств и беспорядкам на улицах Великобритании.

Кроме того, выход из ЕС без сделки может привести к серьезным перебоям на границе.

По оценке британского правительства, порядка 85% грузовиков, пересекающих Ла-Манш, могут оказаться не готовы к введению таможенного контроля на границе с Францией, причем эта ситуация может продлиться до трех месяцев.

В документе указано, что даже при худшем сценарии дефицита продовольствия в Великобритании не возникнет, но рост цен и сокращение ассортимента может отразиться на «уязвимых группах».

Кроме того, в опубликованном сценарии британское правительство признает, что между Северной Ирландией, входящей в состав Великобритании, и независимой Республикой Ирландия придется установить жесткую границу.

Издание подчеркивает, что план очень похож на документ, который в августе опубликовала The Sunday Times. Разница заключается в том, что газета называла этот сценарий «базовым», в то время как в документе британского правительства о нем говорится как «наихудшем».

После появления публикации в The Sunday Times Палата общин проголосовала по вопросу о публикации документа Yellowhammer − 311 высказались за, против − 302.

Премьер-министру Великобритании Борису Джонсону установили время до 23.00 среды для исполнения решения.

Напомним, Великобритания добилась переноса крайнего срока Brexit на 31 октября 2019 года. За это время страна должна ратифицировать соглашение о выходе из ЕС, чтобы избежать «жесткого» Brexit.

Ранее оппозиционные партии при поддержке ряда депутатов правящей Консервативной партии приняли закон, требующий от правительства отсрочить Brexit на три месяца и запрещающий выходить без соглашения.

Однако даже несмотря на этот закон Джонсон обещает покинуть ЕС до 31 октября и заверяет, что просить отсрочки не будет.

korrespondent.net

Последние новости

default image
С октября вводятся бесплатные электронные визы в Санкт-Петербург

Подробнее...
default image
Швейцарские отцы получат двухнедельный отпуск по уходу за новорожденными

Подробнее...
default image
Achema в суде ЕС проиграла спор о госпомощи терминалу СПГ

Подробнее...
default image
США выделят Украине около $140 млн военной помощи

Подробнее...
default image
Глава Utenos trikotazas: производительность труда отстает от темпов повышения зарплат

Подробнее...
default image
Президент Финляндии выразил сомнение в эффективности санкций против РФ

Подробнее...
default image
В. Шапока: по поводу криптовалюты "Фейсбука" требуется глобальное решение

Подробнее...
default image
Кремль об отношениях с Украиной: Атмосфера меняется

Подробнее...
default image
Торговая сеть Spar присматривается к Литве

Подробнее...
default image
В Еврокомиссии оценили ситуацию в медиапространстве

Подробнее...
default image
Министры стран Северной Европы и Балтии обсудили актуальные вопросы внешней политики

Подробнее...
default image
В Британии показали худший сценарий Brexit без сделки

Подробнее...
default image
Лавров заявил об окончании войны в Сирии

Подробнее...
default image
Президент посетил ДГБ, представил приоритеты развития разведки

Подробнее...
default image
В Литву собирается прийти российская торговая сеть "Светофор"

Подробнее...
default image
На Испанию обрушились "ливни столетия"

Подробнее...
default image
Эстонская компания построит в Вильнюсе терминал почтовых отправлений

Подробнее...
default image
Футбольный стадион в Австрии художник превратил в лес

Подробнее...
default image
Шнобелевская премия-2019: самые странные научные открытия

Подробнее...
default image
Copenhagen Merchants учреждает предприятие в Каунасе

Подробнее...

Оставьте свой комментарий

avatar
600