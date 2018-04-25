В Британии запустили новостной канал, не освещающий Brexit

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В Великобритании телеканал Sky News запустил канал новостей, который не будет освещать Brexit, потому что британцы устали от этой темы. Об этом Sky News сообщил.

По данным телеканала, проведенное этим летом исследование показало, что треть людей полностью избегает новостей. Более 70% опрошенных обвинили Brexit, заявив, что они слишком расстроены политическими дебатами вокруг него. Почти 60% сказали, что новости оказывают негативное влияние на их настроение, а 40% считают, что чувствуют себя бессильными влиять на события.

Sky News продолжит освещать Brexit на главном канале. Параллельно на платной платформе будет запущена новая программа новостей, в которой не будет новостей о Brexit. Sky News Brexit-Free выйдет в эфир в среду на канале Sky 523 и будет транслироваться с 17:00 до 22:00 с понедельника по пятницу.

«Brexit — это историческое событие, которое имеет большое влияние, и мы в дальнейшем будем освещать ее. Новый канал просто дает людям возможность отдохнуть от Brexit, применить фильтр к их заголовкам и услышать о проблемах далеко от Вестминстера и Брюсселя с акцентом на жесткую, оригинальную журналистику», — сказал Джон Райли, руководитель Sky News.