В целях безопасности

Фото vilnius.lt/Саулюса Жюры

Для обеспечения безопасности населения в столице устанавливаются еще 70 камер в дополнение к уже имеющимся 153 камерам видеонаблюдения. Этой осенью особое внимание будет уделено безопасности учебных заведений с целью, чтобы посторонние не попадали на территорию школы.

Камеры видеонаблюдения, установленные в общественных городских зонах, часто помогают остановить людей, рисующих граффити в неразрешенных местах, агрессивно пьяных людей, а также помогают предотвратить преступления или стихийные бедствия. Так, однажды группа молодых людей решила обокрасть человека в состоянии алкогольного опьянения, спящего на скамейке в центре города. Полиция прибыла на место, которое контролировали видеокамеры, как только хулиганы начали шарить по карманам. Еще одним неудачным, но благополучно завершившимся событием стало падение молодого человека в Нерис возле Жверинского моста. Благодаря тому, что этот момент был зафиксирован видеокамерой, удалось спасти жизнь человеку.

Информация «ЛК», vilnius.lt