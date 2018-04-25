В центре регистрации беженцев 8 случаев COVID-19, они заразились в Литве

В Центре регистрации беженцев, который находится в Пабраде (Швенченский район Литвы), подтверждены восемь случаев COVID-19.
По первичным данным, просящие убежища заразились, уже будучи в Литве.
«Все началось в субботу. Один проситель убежища почувствовал себя плохо, его доставили в клинику Сантарос, был выявлен вирус», – сообщил BNS представитель Службы охраны госграницы Литвы (СОГГЛ) по связям с общественностью Гедрюс Мишутис.
Центр регистрации беженцев находится в ведении СОГГЛ, его охраняют пограничники.
Первое заболевание коронавирусом выявлено у просителя убежища из Беларуси. Поскольку он прибыл в Литву достаточно давно, есть предположение, что заразился он здесь.
COVID-19 выявлен и у трех близко общавшихся с ним других иностранцев.
В среду Национальный центр общественного здоровья информировал, что в Центре регистрации беженцев в целом выявлены четыре случая коронавируса, однако, по данным СОГГЛ заболевших в два раза больше.
«В среду получены положительные ответы на тесты еще четырех просителей убежища. В целом подтверждены восемь случаев COVID-19 среди просителей убежища», – сказал BNS Г. Мишутис.
По его словам, медики центра берут мазки на месте и отвозят в лабораторию. По новейшим данным, передано 12 проб, ответы ожидаются в четверг.
Будут проверять и работников центра, сотрудников СОГГЛ. В данный момент в самоизоляции находятся пять работников Центра регистрации беженцев: две медсестры, врач, социальный работник и психолог.
По словам Г. Мишутиса, все зараженных проживают на одном этаже центра – третьем, где находятся одиночные просители убежища.
«Сейчас в центре устанавливают специальные перегородки, насколько возможно разделают, согласно рекомендациям Центра общественного здоровья. В центре принанимаются меры», – отметил представитель СОГГЛ.
С понедельника ограничивается право просителей убежища выходить за пределы центра и ограничен доступ посетителей в центр.
Сейчас в целом в Центре регистрации беженцев проживает 61 иностранцев.
В этом центре поселяют иностранцев, которые незаконно пересекли границу или попросили убежища.
“В центре регистрации беженцев 8 случаев COVID-19, они заразились в Литве”
Что и требовалось ожидать- одну заразу в Белоруссию , а оттуда вирус. Как говорится -Долг платежом красен.