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TOP,Новости,Общество

В центре регистрации беженцев 8 случаев COVID-19, они заразились в Литве

Фото BFL/Кястутиса Ванагаса

В Центре регистрации беженцев, который находится в Пабраде (Швенченский район Литвы), подтверждены восемь случаев  COVID-19. 

По первичным данным, просящие убежища заразились, уже будучи в Литве. 

«Все началось в субботу. Один проситель убежища почувствовал себя плохо, его доставили в клинику Сантарос, был выявлен вирус», – сообщил BNS представитель Службы охраны госграницы Литвы (СОГГЛ) по связям с общественностью Гедрюс Мишутис. 

Центр регистрации беженцев находится в ведении СОГГЛ, его охраняют пограничники. 

Первое заболевание коронавирусом выявлено у просителя убежища из Беларуси. Поскольку он прибыл в Литву достаточно давно, есть предположение, что заразился он здесь. 

COVID-19  выявлен и у трех близко общавшихся с ним других иностранцев. 

В среду Национальный центр общественного здоровья информировал, что в Центре регистрации беженцев в целом выявлены четыре случая коронавируса, однако, по данным СОГГЛ заболевших в два раза больше. 

«В среду получены положительные ответы на тесты еще четырех просителей убежища. В целом подтверждены восемь случаев COVID-19 среди просителей убежища», – сказал BNS Г. Мишутис.

По его словам, медики центра берут мазки на месте и отвозят в лабораторию. По новейшим данным, передано 12 проб, ответы ожидаются в четверг. 

Будут проверять и работников центра, сотрудников СОГГЛ. В данный момент в самоизоляции находятся пять работников Центра регистрации беженцев: две медсестры, врач, социальный работник и психолог. 

По словам Г. Мишутиса, все зараженных проживают на одном этаже центра – третьем, где находятся одиночные просители убежища. 

«Сейчас в центре устанавливают специальные перегородки, насколько возможно разделают, согласно рекомендациям Центра общественного здоровья. В центре принанимаются меры», – отметил представитель СОГГЛ.

С понедельника ограничивается право просителей убежища выходить за пределы центра и ограничен доступ посетителей в центр. 

Сейчас в целом в Центре регистрации беженцев проживает 61 иностранцев. 

В этом центре поселяют иностранцев, которые незаконно пересекли границу или попросили убежища. 

В центре регистрации беженцев 8 случаев COVID-19, они заразились в Литве

  1. Стасик :

    Что и требовалось ожидать- одну заразу в Белоруссию , а оттуда вирус. Как говорится -Долг платежом красен.

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