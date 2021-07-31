В Чехии вакцинированным госслужащим предоставят дополнительные дни отпуска

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Правительство Чехии одобрило предложение премьера Андрея Бабиша о предоставлении двух дополнительных дней оплачиваемого отпуска госслужащим, которые провакцинируются от COVID-19. Об этом сообщается на сайте правительства.

Отмечается, что решение вступит в силу с 1 января 2022 года. Отпускные дни можно будет использовать до конца следующего года.

Кроме того, правительство постановило, что жители Чехии, которые по состоянию здоровья не могут носить защитную маску, не обязаны этого делать, но они должны подтвердить такое право справкой от врача.

Также были внесены изменения в постановление об обязательном ношении защитных масок в закрытых помещениях. Эта норма была отменена Высшим административным судом.

Как сообщалось ранее, в Чехии выявили первый случай нового штамма коронавируса, который получил название Лямбда.