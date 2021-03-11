В Чехии зарегистрирована политическая партия против коронавирусных ограничений

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«Откроем Чехию – ПЕС умер». Как передает АЗЕРТАДЖ, именно такое необычное название взяла для себя новая политическая партия в Чехии, выступающая против ПЕС — принятой правительством противоэпидемиологической системы.

Министерство внутренних дел Чехии внесло партию с таким названием в реестр политических организаций.