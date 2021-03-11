В Чехии зарегистрирована политическая партия против коронавирусных ограничений

«Откроем Чехию – ПЕС умер». Как передает АЗЕРТАДЖ, именно такое необычное название взяла для себя новая политическая партия в Чехии, выступающая против ПЕС — принятой правительством противоэпидемиологической системы.
Министерство внутренних дел Чехии внесло партию с таким названием в реестр политических организаций.
В партии уже объявили, что ее члены не собираютcя ограничивать свои действия только ковидной темой. Этой осенью партия планирует принять участие в парламентских выборах.
Новое правительство, которое будет сформировано по результатам предстоящих выборов, должно состоять из политиков, задачей которых будет возвращение людям личной свободы, считают в руководстве партии.