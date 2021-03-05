Вакцинация

По его словам, этого удастся достичь, если три зарегистрированных производителя вакцин будут выполнять свои обязательства и в марте, как планируется, будет подтверждена вакцина компании Jonson&Jonson.

Тем временем в Литве завершилась прививка медиков от COVID-19 – это была первая приоритетная группа, в целом иммунитет к вирусу есть у трех четвертей сотрудников системы здравоохранения, сообщил Минздрав.

По данным министерства, почти за два месяца вакцинированы более 60 тыс. человек, работающих в сфере здравоохранения.

В целом иммунитет от COVID-19 должен быть более чем у 75% литовских медработников.

От коронавирусной инфекции привились более половины – 56% – работников учреждений здравоохранения. Еще у 20% приобретены антитела после выздоровления от вируса или антитела были подтверждены серологическими анализами крови. Они смогут привиться через три месяца после диагноза COVID-19 или спустя 60 дней после положительного серологического результата теста.

«Медики, которые не привились по другим причинам, смогут это сделать в любой момент, как только изъявят желание», – отмечает министерство.

Сейчас в Литве прививают людей, страдающих онкологическими заболеваниями, и пожилых людей.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ