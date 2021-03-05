Вакцинация

Новый график поставок вакцин от COVID-19 позволит к середине лета привить 70% взрослого населения страны, считает президент Гитанас Науседа.
После заседания Европейского совета он сообщил, что утвержден новый план поставок вакцины от коронавируса на первый и второй кварталы этого года.
«В соответствии с ним Евросоюз в первом квартале должен получить от разных производителей 100 млн доз вакцины, во втором – еще 480 млн доз», – сказал президент.
По его словам, благодаря применению принципа pro rata (соответствия, пропорциональности) Литва в первом квартале должна получить 600 тыс. доз вакцин, во втором – еще 3 млн. Такие объемы вакцин, по мнению Г. Науседы, позволят привить не менее 2 млн жителей Литвы.
По его словам, этого удастся достичь, если три зарегистрированных производителя вакцин будут выполнять свои обязательства и в марте, как планируется, будет подтверждена вакцина компании Jonson&Jonson.
Тем временем в Литве завершилась прививка медиков от COVID-19 – это была первая приоритетная группа, в целом иммунитет к вирусу есть у трех четвертей сотрудников системы здравоохранения, сообщил Минздрав.
По данным министерства, почти за два месяца вакцинированы более 60 тыс. человек, работающих в сфере здравоохранения.
В целом иммунитет от COVID-19 должен быть более чем у 75% литовских медработников.
От коронавирусной инфекции привились более половины – 56% – работников учреждений здравоохранения. Еще у 20% приобретены антитела после выздоровления от вируса или антитела были подтверждены серологическими анализами крови. Они смогут привиться через три месяца после диагноза COVID-19 или спустя 60 дней после положительного серологического результата теста.
«Медики, которые не привились по другим причинам, смогут это сделать в любой момент, как только изъявят желание», – отмечает министерство.
Сейчас в Литве прививают людей, страдающих онкологическими заболеваниями, и пожилых людей.
Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ