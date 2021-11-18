В. Чмилите-Нильсен надеется, что ЕС сохранит «общую цель» по санкциям Беларуси

Nuotraukos autorius Robertas Dačkus/ lrp.lt

Председатель Сейма Литвы Виктория Чмилите-Нильсен выразила надежду на то, что несмотря на усилия Беларуси расколоть единство Евросоюза, блок сохранит «ясную общую цель» в вопросе введения санкций по причине подстрекательства к нелегальной миграции.

В своем аккаунте в Facebook она отметила, что можно было ожидать, что единство стран Балтии и Польши, а также «эффективная координация не могли понравиться, ни белорусскому режиму, ни России».

«Пришлось подождать, пока будет сделано все, чтобы расколоть это единство или, по крайней мере, ослабить его. По всем фронтам. Позволим ли мы В. Путину и А. Лукашенко реализовать свои действия? », – написала спикер Сейма.

«Я надеюсь, что ЕС по-прежнему сохранит общую установку по новым санкциям и все же сохранит трезвый ум и четкую общую цел. Мы должны делать это в своем регионе. Единство стран Балтии с Польшей в противодействии этой угрозе не должно вызывать ни у кого ни малейшего сомнения», – отметила она.

По словам В. Чмилите-Нильсен, «А. Лукашенко, находящий под покровительством В. Путина, будет действовать агрессивно и отвратительно», Литва поняла это «уже в первые дни гибридной атаки». Она отмечает, что Литве, реорганизовавшей свои действия и стратегию, Литве удалось остановить поток мигрантов, а «наши действия стали примером, как для Польши, так и для Латвии».

Глава парламента также подчеркнула необходимость координации действий и внутри страны, особенно в области обмена информацией.

В понедельник министры иностранных дел ЕС согласовали действия, которые позволят применить санкции в отношении лиц и компаний, причастных к незаконному ввозу нелегальных мигрантов и его организации. Однако в интервью LRT в среду министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис заявил, что была предпринята попытка исключить государственную авиакомпанию страны «Белавиа» из списка санкций, который готовится в отношении Беларуси.

Глава литовской дипломатии заявил, что не располагает точной информацией о том, какая страна сделала такое предложение, но не исключил, что это могла быть Германия.

В среду канцлер Германии Ангела Меркель во второй раз на этой неделе разговаривала с авторитарным президентом Беларуси Александром Лукашенко — это первые переговоры любого западного лидера после августовских президентских выборов в прошлом году, которые не признаны Западом.

В интервью BBC во вторник президент Гитанас Науседа заявил, что кризис нелегальной миграции на польско-литовской границе с Беларусью можно разрешить, обратившись и к авторитарному белорусскому лидеру А.Лукашенко. Между тем, премьер-министр Ингрида Шимоните и Г. Ландсбергис считают, что это может дать А. Лукашенко повод считать себя признанным лидером на Западе.