В. Чмилите-Нильсен: противников вакцин в Литве и Латвии объединяет символика

Председатель сейма Литвы Виктория Чмилите-Нильсен заявила, что противников прививок вакцин от коронавируса в Литве и Латвии объединяет используемая на протестах символика.
«Что в настоящее время связывает Вильнюс и Ригу? Оказывается, не только гибридные угрозы от Лукашенко, но и звезды Давида, а также другие символы на протестах против прививок», — в среду написала спикер парламента в своем фейсбуке.
Это выяснилось в разговоре с председателем парламента Латвии Инарой Мурнице.
«Это заставляет задуматься, насколько искренним является радикальная гражданская позиция некоторых инициаторов, а насколько она стимулируется «со стороны». Уже ранее я говорила, что после общения с главами парламентов нескольких стран, я услышала, что протесты против законов о партнерстве в разных частях Европы также были очень похожими. Теперь сценарии повторяются», — написала председатель сейма.
Она полагает, что в настоящее время «создается иллюзия угрозы, которая представляется достаточно одинаково, используются одинаковые символы».
«При помощи манипуляции символами на протесты призывают недовольных людей. Тех, кто хочет перемен, но не до конца понимает, в какую компанию может попасть. Увы, но сегодняшняя усталость — это очень благоприятная среда для манипуляций негативными эмоциями», — заявила В. Чмилите-Нильсен.
Во вторник 5 тыс. человек собрались на митинг у сейма в Вильнюсе против ограничений, вводимых правительством для людей, которые не привились.
Часть участников акции держали плакаты, на которых представители власти сравнивались с лидерами нацистской Германии, а люди сравнивали противников вакцинации с евреями во время Второй мировой войны — прикрепили к одежде звезды Давида.
После митинга часть протестующих устроила беспорядки, в ходе которых пострадало 18 полицейских.
В ту ночь было задержано 29 человек, 9 из них суд разрешил оставить под стражей.