В цвет украинского флага закрашены 2 памятника воинам СССР, замазан забор посольства РФ

Nuotrauka BNS/ Lukas Balandis

В минувшие выходные в Литве два памятника советским воинам выкрасили в цвета украинского флага, а забор посольства России в Вильнюсе запачкали краской.

Забор посольства был испачкан в пятницу около полудня в Вильнюсе, на улице Героев Украины.

По данным полиции Вильнюса, на женщину 1998 года рождения был составлен протокол об административных правонарушениях.

Месяц назад забор запачкали красной краской, на нем также написали лозунг «СЛАВА УКРАИНЕ». В связи с этим 46-летний мужчина был задержан за возможное административное правонарушение.

В Паланге около 23:00 в пятницу памятник советским воинам окрасили в сине-желтый цвета украинского флага.

В воскресенье вечером то же самое сделали с памятником советским воинам в Вилкавишкском районе.

По факту осквернения могилы или иного общественно почетного места начато досудебное расследование.

С началом военного вторжения России в Украину в феврале в полицию поступило несколько сообщений об испачканных краской памятниках советским солдатам.

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