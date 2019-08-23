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В Дании построили остров для молодежи

Фото facebook.com/ Ungdomsoen

Национальная организация скаутов Дании откроет 24 августа первый в стране остров исключительно для молодежи. Об этом сообщает The Copenhagen Post.

«Дания впервые посвящает свой остров молодым людям», — говорится в сообщении.

Как отмечается, открытие острова площадью 50 тыс. кв. м состоится 24 августа.

Владельцы острова, скауты из «Det Danske Spejderkorps», ожидают, что к 2023 году около 100 тысяч молодых людей в возрасте от 15 до 25 лет его посетят.

Проинформировано, что на реставрацию острова, который является наиболее искусственно озелененным в мире, было потрачено 25 миллионов евро.

На самом острове около 1000 волонтеров будут, в частности, организовывать социальные мероприятия, учебные мероприятия, выкладывать различные курсы и организовывать концерты, дебаты и гонки.

По мнению владельцев, такая инициатива поможет молодым людям брать больше социальной ответственности в общинах, где они живут.

Как сообщалось, Дания планирует построить новый остров у гавани Копенгагена, чтобы создать дополнительное пространство для населения города, которое стремительно увеличивается.

korrespondent.net

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