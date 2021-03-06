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В Дании выявили первый случай заражения бразильским штаммом коронавируса

Фото thermofisher.mediaroom.com

В Дании обнаружили первый случай заражения бразильским штаммом коронавируса P1. Об этом в среду в Twitter сообщил министр здравоохранения страны Магнус Хеунике.

«Первый случай варианта P1 был обнаружен в Дании. P1 был первоначально выявлен в Бразилии и является одним из тех, которым мы уделяем особое внимание. Начато интенсивное выявление инфекции», — написал он.

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Бразильский штамм был выявлен специалистами Датского технического университета (DTU), который помогает анализировать тесты на коронавирус, и подтвержден Государственным институтом по борьбе с инфекционными заболеваниями.

Известно, что в Дании в настоящее время доминирует британский штамм B117, который присутствует в 72% положительных тестов.

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belta.by

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