В Дании выявили первый случай заражения бразильским штаммом коронавируса

Фото thermofisher.mediaroom.com

В Дании обнаружили первый случай заражения бразильским штаммом коронавируса P1. Об этом в среду в Twitter сообщил министр здравоохранения страны Магнус Хеунике.

«Первый случай варианта P1 был обнаружен в Дании. P1 был первоначально выявлен в Бразилии и является одним из тех, которым мы уделяем особое внимание. Начато интенсивное выявление инфекции», — написал он.