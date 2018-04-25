В Давосе стартует 50-й экономический форум

В швейцарском Давосе во вторник, 21 января, стартует 50-й Всемирный экономический форум, который продлится три дня.

Главная тема нынешнего форума — формирование капитализма для всех заинтересованных сторон. Программа ежегодного совещания определяет приоритетность нескольких направлений: «как сохранить планету», «общество и будущее труда», «технологии на благо», «справедливые экономики» и «здоровое будущее».

Впервые за полувековую историю экономического форума в Давосе определено, что пять крупнейших мировых рисков являются экологичными. Речь идет о климатических катастрофах, потере биоразнообразия и разрушении наземных и водных экосистем.

В сессии ВЭФ примут участие почти 3000 лидеров из 117 стран, включая руководителей 53 стран и правительств.