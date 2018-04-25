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В деле бывшего посла – попытки отстранить прокурора

Фото из открытых источников

В понедельник Вильнюсский участковый суд приступил к рассмотрению дела о непрозрачной выдаче визы гражданину России, адвокаты завалили суд просьбами. 

Еще до начала оглашения обвинительного акта адвокаты подсудимого попросили суд отстранить прокурора, вернуть дело на рассмотрение следственных органов и обратиться в Конституционный суд (КС). 

Первые два заявления суд отклонил сразу же, а вопрос об обращении в КС будет решаться позднее. 

В этом деле обвинения в торговле влиянием в этом деле предъявлены Правоохрана бывшему долголетнему дипломату и бизнесмену Римантасу Шидлаускасу, россиянину-владельцу банка Ринату Насырову и предпринимателю Альбинасу Беляускасу.

По данным следствия, экс-глава Литовской ассоциаций торговли, промышленности и ремесел Р. Шидлаускас «непосредственно требовал и договорился взять» у А. Беляускаса и Р. Насырова 10 тыс. евро взятки. Есть подозрения в том, что 3 тыс. евро были переданы бывшему дипломату. 

Прокуроры также считают, что Р. Шидлаускас мог обещать повлиять на посла Литвы в РФ Ремигиюса Мотузаса с тем, чтобы Р. Насырову и его сыну была выдана шенгенская виза. 

«В связи с чем в марте 2019 года Р. Насырову и Т. Насырову были выданы шенгенские визы», – сказал прокурор. 

Зачитывая обвинительный акт, прокурор Римас Юодис сказал, что часть взятки – 3 тыс. евро – бывшему дипломату были переданы в гостинице, находящейся в центре Вильнюса.  

Часть переговоров о незаконных действиях были зафиксированы во время прослушивания разговоров подозреваемых. 

Никто из обвиняемых не признает вины. 

С момента восстановления независимости Литвы Р. Шидлаускас работал в МИД, занимал различные высокие должности, много лет руководил Консульским департаментом. Он работал послом в Канаде, а в 2002 – 2008 годах – был послом в России.

Р. Насыров с сестрой владел небольшим банком «Новый Промышленный Банк». 

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