В ЕС объявили России тотальную экономическую войну

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Министр экономики Франции Брюно Ле Мэр заявил, что Евросоюз устроит масштабную экономическую войну против России. Его слова во вторник, 1 марта, приводит французский телеканал BFMTV.

«Мы собираемся вести полномасштабную экономическую и финансовую войну с Россией», — сказал Брюно Ле Мэр.

По его словам, санкции против России ударят по режиму в самое сердце.

«Российский народ тоже заплатит за последствия», — добавил Брюно Ле Мэр.

Министр отметил, что «в случае необходимости» готовится новый залп экономических санкций.

«Мы уже видим эффект. Военный бюджет Путина уже почти сведен на нет. Мы вызовем коллапс российской экономики», — сказал министр.

По его словам, ось США-ЕС приносит свои плоды

Общая сумма российских активов, которые союзники заморозят, составляет «почти 1000 миллиардов долларов», указал министр на следующий день после резкого повышения ЦБ РФ процентных ставок на 20%.

Напомним, накануне финансовый сектор России обрушился: рубль резко подешевел, россияне штурмовали банкоматы опасаясь отключения электронных платежей, учетная ставка удвоилась, а акции Сбербанка упали на 73%.

Ранее, Евросоюз утвердил очередной обширный пакет санкций против России. Санкции коснутся 70% российского банковского рынка и ключевых государственных компаний, в том числе оборонных.

В энергетическом секторе ЕС запретит продажу, поставку, передачу или экспорт в Россию конкретных товаров и технологий нефтепереработки, а также введет ограничения на оказание сопутствующих услуг.

В транспортном секторе ЕС ввел запрет на экспорт товаров и технологий авиационной и космической отрасли, а также запрет на предоставление услуг по страхованию, перестрахованию и техническому обслуживанию, связанных с этими товарами и технологиями. ЕС также запретит предоставление соответствующей технической и финансовой помощи.

В технологическом секторе ЕС ввел дополнительные ограничения на экспорт товаров и технологий двойного назначения, а также ограничения на экспорт определенных товаров и технологий, которые могут способствовать технологическому совершенствованию Россией ее сектора обороны и безопасности.