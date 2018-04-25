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В ЕС одобрили продление санкций против России

Photo by Bankenverband — Bundesverband deutscher Banken on Foter.com / CC BY-ND

Комитет постоянных представителей стран Евросоюза (Coreper) согласовал в среду, 4 сентября, решение о продлении индивидуальных санкций против России из-за конфликта с Украиной, сообщает Интерфакс со ссылкой на дипломатический источник в институтах ЕС.

«Послы согласовали вопрос», — сообщил собеседник агентства.

«Теперь должно последовать официальное решение Совета ЕС. Оно будет, очевидно, принято на следующей неделе по письменной процедуре. После публикации в Официальном журнале Евросоюза решение вступит в силу. Следите за нашими коммюнике», — сказал дипломат.

Напомним, 26 августа вступил в силу второй пакет санкций США в отношении России по делу об отравлении в британском Солсбери экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

korrespondent.net

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