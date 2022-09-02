В ЕС рекомендовали утвердить две новые вакцины против штамма Омикрон

Отмечается, что обе вакцины производства Pfizer/BioNTech и Moderna следует разрешить для вакцинации лиц от 12 лет, уже получивших по меньшей мере две прививки против COVID-19.

«Эти препараты – версии оригинальных вакцин Comirnaty (Pfizer/BioNTech) и Spikevax (Moderna), приспособлены к штамму Omicron BA.1 в дополнение к оригинальному штамму SARS-CoV-2», — пояснили в ведомстве.

По данным научных исследований, обе вакцины вызывают более сильную иммунную реакцию на штамм BA.1, чем оригинальные вакцины.

Рекомендация ЕМА была направлена ​​Европейской комиссии, которая должна принять окончательное решение об использовании новых вакцин на территории ЕС.