В ЕС рекомендовали утвердить две новые вакцины против штамма Омикрон

Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) рекомендует одобрить две новые вакцины против Омикрон-штамма коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба агентства.
«Медицинский комитет ЕМА рекомендует разрешить две вакцины, адаптированные для предоставления лучшей защиты против COVID-19», — говорится в сообщении.
Отмечается, что обе вакцины производства Pfizer/BioNTech и Moderna следует разрешить для вакцинации лиц от 12 лет, уже получивших по меньшей мере две прививки против COVID-19.
«Эти препараты – версии оригинальных вакцин Comirnaty (Pfizer/BioNTech) и Spikevax (Moderna), приспособлены к штамму Omicron BA.1 в дополнение к оригинальному штамму SARS-CoV-2», — пояснили в ведомстве.
По данным научных исследований, обе вакцины вызывают более сильную иммунную реакцию на штамм BA.1, чем оригинальные вакцины.
Рекомендация ЕМА была направлена Европейской комиссии, которая должна принять окончательное решение об использовании новых вакцин на территории ЕС.korrespondent.net