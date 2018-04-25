В Эстонии собрано рекордное число подписей под петицией о запрете звероферм

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Защитники животных собрали рекордное в Эстонии число подписей под официальной петицией: организация Nahtamatud Loomad собрала более 5000 цифровых подписей под призывом запретить в Эстонии пушные зверофермы, сообщает LETA/BNS.

“Мы бесконечно благодарны тем тысячам людей, что выступили в защиту животных — одно дело поставить подпись и-мейлом и совсем другое дело заверить своем мнение цифровой подписью, чтобы дать петиции официальный ход”,- сказала руководитель кампании Nahtamatute Loomad Мерит Валге.

В качестве следующего шага Nahtamatud Loomad передаст дигитальные подписи в Рийгикогу, где будут обязаны в течение шести месяцев принять вопрос к обсуждению. Законопроект о запрете звероферм уже рассматривался в Рийгикогу дважды, однако оба раза провалился.

“Пушные зверофермы стали позорным пятном нашей прогрессивной Эстонии — народ давно это знает, а теперь пришло время, чтобы политики прислушались к нам. Мы сделаем все от нас зависящее, чтобы Эстония стала первым государстом Балтии, принявшим столь дружественное к животным решение”,- сказала Валге.

Большинству диких зверей не подходит содержание в клетках, поскольку фермы не могут удовлетворить такие их потребности в движении, как игры, забота о своей чистоте и охота. Многие из них лишаются рассудка в тесных клетках или становятся агрессивными и не могут больше защитить самих себя, отсюда каннибализм, незаживающие раны, травмы и душевные расстройства у зверей, которые отмечаются на всех зверофермах мира. .

В настоящее время зверофермы запрещены в 14 странах Европы, недавно о своем решении запретить такие фермы сообщило правительство Словакии.