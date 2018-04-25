  • Началась подписка на 2020 год!
default image
В ноябре в Висагинас поступит вторая партия бесплатной вакцины от гриппа

Подробнее...
default image
В Нидерландах придумали способ очистки рек от пластика

Подробнее...
default image
Кремль ответил на идею о репарациях за Донбасс

Подробнее...
default image
Президент: деятельность Красного Креста служит консолидации общества

Подробнее...
default image
Экс-министр Р. Масюлис стал членом правления Вильнюсских тепловых сетей

Подробнее...
default image
В Эстонии собрано рекордное число подписей под петицией о запрете звероферм

Подробнее...
default image
Д.Скусявичюс назначен послом Литвы в Канаде со 2 декабря

Подробнее...
default image
В Латвии могут отменить фоторадары

Подробнее...
default image
Сеть умилила самая маленькая кошка в мире

Подробнее...
default image
Maxima расширяется в Болгарии, арендует 11 магазинов

Подробнее...
default image
С сегодняшнего дня трансжиров в продуктах должно быть меньше

Подробнее...
default image
Европол арестовал 60 интернет-мошенников

Подробнее...
default image
В белорусских школах появится новая должность

Подробнее...
default image
С 1 ноября в больницах Литвы вводят новую систему питания

Подробнее...
default image
Последствия пожара в Алитусе: из продажи изъяли сотни тонн молочных продуктов

Подробнее...
default image
В МИД Украины рассказали о двойном гражданстве

Подробнее...
default image
Место жительства в Великобритании зарегистрировали почти 60 тыс. латышей

Подробнее...
default image
Безработица в Литве выше среднего уровня в ЕС

Подробнее...
default image
Литовская компания MTTC открыла в Варшаве предприятие по ремонту телефонов

Подробнее...
default image
В Еврокомиссии рассказали об ожиданиях насчет Северного потока-2

Подробнее...
TOP,Сегодня в мире,Соседи

В Эстонии собрано рекордное число подписей под петицией о запрете звероферм

Фото pixabay.com

Защитники животных собрали рекордное в Эстонии число подписей под официальной петицией: организация Nahtamatud Loomad собрала более 5000 цифровых подписей под призывом запретить в Эстонии пушные зверофермы, сообщает LETA/BNS.

“Мы бесконечно благодарны тем тысячам людей, что выступили в защиту животных — одно дело поставить подпись и-мейлом и совсем другое дело заверить своем мнение цифровой подписью, чтобы дать петиции официальный ход”,- сказала руководитель кампании Nahtamatute Loomad Мерит Валге.

В качестве следующего шага Nahtamatud Loomad передаст дигитальные подписи в Рийгикогу, где будут обязаны в течение шести месяцев принять вопрос к обсуждению. Законопроект о запрете звероферм уже рассматривался в Рийгикогу дважды, однако оба раза провалился.

“Пушные зверофермы стали позорным пятном нашей прогрессивной Эстонии — народ давно это знает, а теперь пришло время, чтобы политики прислушались к нам. Мы сделаем все от нас зависящее, чтобы Эстония стала первым государстом Балтии, принявшим столь дружественное к животным решение”,- сказала Валге.

Большинству диких зверей не подходит содержание в клетках, поскольку фермы не могут удовлетворить такие их потребности в движении, как игры, забота о своей чистоте и охота. Многие из них лишаются рассудка в тесных клетках или становятся агрессивными и не могут больше защитить самих себя, отсюда каннибализм, незаживающие раны, травмы и душевные расстройства у зверей, которые отмечаются на всех зверофермах мира. .

В настоящее время зверофермы запрещены в 14 странах Европы, недавно о своем решении запретить такие фермы сообщило правительство Словакии.

baltic-course.com
реклама

реклама

афиша афиша афиша

Оставьте свой комментарий

avatar
600
Click to listen highlighted text!