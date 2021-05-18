В Евросоюзе треть населения привили от COVID-19

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В Евросоюзе почти 32% населения получили хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса COVID-19. Об этом сообщила в Twitter представитель Еврокомиссии Дана Спинант в понедельник, 17 мая.

По ее данным, в страны ЕС уже поставлено 237,5 млн доз COVID-вакцин. При этом было проведено 196,5 млн вакцинаций.

«31,8% населения получили хотя бы одну дозу вакцины», – написала Спинант.

Напомним, 5 мая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что в ЕС 150 млн человек получили вакцину от коронавируса. Первая доза была сделана четверти взрослого населения. Она отметила, что это позволит странам ЕС выполнить поставленную Еврокомиссией задачу по вакцинации 70% взрослого населения в течение июля.

Также в начале мая сообщалось, что Евросоюз распределил 400 млн доз COVID-вакцин, из них 200 млн доз – в страны по всему миру.