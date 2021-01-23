В феврале Novaturas возобновит рейсы на Тенерифе и в Египет

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В феврале этого года один из крупнейших в Литве туроператоров в Балтийских странах Novaturas возобновит рейсы на курорты Тенерифе и Египта.

«То, что поездки в Египет и Тенерифе мы возобновляем, планируя не отдельные рейсы, а летные программы до апреля, является еще одним позитивным знаком, свидетельствующем о первых признаках оживлении туристического рынка во всех Балтийских странах», – отметила в пресс-релизе глава группы Аудроне Кейните.

Первые рейсы на Тенерифе из Литвы планируются с 5 февраля, а через несколько недель – и из Эстонии. А из Латвии они должны начаться с середины марта.