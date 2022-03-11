TOP,Сегодня в мире

В Финляндии готовятся к прибытию беженцев

Nuotrauka BNS/ Žygimantas Gedvila

Официальные лица в Финляндии готовятся к прибытию большого числа спасающихся от войны в Украине людей. Как сообщает АЗЕРТАДЖ, соответствующую работу уже начала Иммиграционная служба Финляндии.

Министр внутренних дел Криста Микконен заявила, что спасающиеся от войны в основном направляются в страны с большими общинами украинцев, такие как Италия, Польша и Испания. Впрочем по её словам беженцы будут направляться во все страны Европы.

По причине роста бежавших из Украины, сегодня 27 существующих центров приема беженцев в Финляндии увеличили свою вместимость примерно на 2000–3000 человек. Также ведётся работа по созданию новых центров.

реклама

Финляндия предлагает людям, спасающимся от войны, временную защиту в соответствии с решением, принятым министрами внутренних дел ЕС 3 марта. Таким людям будет предоставлен вид на жительство на срок от одного до трех лет, который позволит им не только проживать, но и работать и получать доступ к таким услугам, как образование и здравоохранение в 27 странах блока.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.