В Финляндии готовятся к прибытию беженцев

Nuotrauka BNS/ Žygimantas Gedvila

Официальные лица в Финляндии готовятся к прибытию большого числа спасающихся от войны в Украине людей. Как сообщает АЗЕРТАДЖ, соответствующую работу уже начала Иммиграционная служба Финляндии.

Министр внутренних дел Криста Микконен заявила, что спасающиеся от войны в основном направляются в страны с большими общинами украинцев, такие как Италия, Польша и Испания. Впрочем по её словам беженцы будут направляться во все страны Европы.

По причине роста бежавших из Украины, сегодня 27 существующих центров приема беженцев в Финляндии увеличили свою вместимость примерно на 2000–3000 человек. Также ведётся работа по созданию новых центров.