В Финляндии готовятся к прибытию беженцев

Официальные лица в Финляндии готовятся к прибытию большого числа спасающихся от войны в Украине людей. Как сообщает АЗЕРТАДЖ, соответствующую работу уже начала Иммиграционная служба Финляндии.
Министр внутренних дел Криста Микконен заявила, что спасающиеся от войны в основном направляются в страны с большими общинами украинцев, такие как Италия, Польша и Испания. Впрочем по её словам беженцы будут направляться во все страны Европы.
По причине роста бежавших из Украины, сегодня 27 существующих центров приема беженцев в Финляндии увеличили свою вместимость примерно на 2000–3000 человек. Также ведётся работа по созданию новых центров.
Финляндия предлагает людям, спасающимся от войны, временную защиту в соответствии с решением, принятым министрами внутренних дел ЕС 3 марта. Таким людям будет предоставлен вид на жительство на срок от одного до трех лет, который позволит им не только проживать, но и работать и получать доступ к таким услугам, как образование и здравоохранение в 27 странах блока.