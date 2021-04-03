В Германии людей до 60 лет просят отказаться от второй дозы AstraZeneca

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Немецкие эксперты считают, что граждане младше 60 лет не должны делать вторую прививку от коронавируса вакциной AstraZeneca, пишет Reuters со ссылкой на немецкую комиссию по вакцинам STIKO.



«Пока соответствующие данные не будут доступны, STIKO рекомендует людям до 60 лет вместо второй дозы AstraZeneca вводить дозу мРНК-вакцины через 12 недель после первой прививки», — говорится в сообщении.

К вакцинам РНК (мРНК) относятся препараты Pfizer и Moderna.

STIKO сообщает, что научных доказательств безопасности смешанной серии вакцин нет.

Тем временем президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер сделал прививку вакциной AstraZeneca. Он заявил, что доверяет всем вакцинам, которые получили разрешение на использование в стране.

Также стало известно, что в Гамбурге вводят ночной комендантский час. Причиной стало большое количество новых случаев заражения коронавирусом.