В Германии растет число сторонников всеобщего призыва в армию￼

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Военный конфликт на территории Украины потряс немецкое общество до той степени, что последние опросы показали рост числа сторонников восстановления воинского призыва.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, результаты социологического опроса, проведенного институтом Инса, показывают, что 47 проц немцев поддерживают введение обязательной военной службы, 37 проц — против такой инициативы, 19 проц опрошенных не смогли дать точный ответ или отказались отвечать.

Всеобщая воинская повинность в ФРГ была отменена в 2011 году по инициативе экс-министра обороны Карла-Теодора цу Гуттенберга. Ее могут восстановить только в крайнем случае и при наличии угроз для безопасности страны.