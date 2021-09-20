В Греции обновили ограничения в связи с COVID-19

Фото pixabay.com

Власти Греции продлили действие противокоронавирусных ограничений в стране до 27 сентября и ввели дополнительное требование: при заказе трансфера туристам придётся предъявить сертификат вакцинации, либо ПЦР- или экспресс-тест.

ПЦР-тест должен быть сделан максимум за 72 часа до поездки, экспресс-тест — ранее чем за 48 часов.

Другие противокоронавирусные меры в Греции остаются в силе: в кафе, бары и рестораны в помещениях, а также в ночные клубы и на дискотеки могут попасть только привитые и переболевшие. Это требование не касается заведений под открытым небом и территорий отелей. Также и в помещения музеев вход разрешён только с ПЦР- или экспресс-тестом, тогда как в археологические зоны могут зайти все посетители.