В Ирландии вакцинировано 90% взрослого населения

В Ирландии прививку от COVID-19 получило 90% граждан старше 16 лет, что делает ее страной Евросоюза с самой высокой долей вакцинации, пишет Euractiv со ссылкой на данные Европейского центра по контролю за заболеваниями.

За Ирландией по количеству вакцинированного населения следуют Мальта, Дания и Португалия.

В стране 22 октября отменяется большинство ограничений. А уже в ближайшие дни отменяется запрет на занятия в помещении, на массовые мероприятия на открытом воздухе, также многие ирландцы начнут поэтапно возвращаться на свои рабочие места после 18-месячного карантина.