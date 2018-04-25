В Ирландии за перерасход воды придется платить

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Владельцы домов, которые используют избыточное количество воды, могут платить штраф до 500 евро.

Такие меры предложили в Irish Water, чтобы сократить потребление воды и в домашних хозяйствах и расходов на водоснабжение.

В компании рекомендовали плату в размере 1,85 евро за 1000 литров, употребляемых сверх нормы в домашнем хозяйстве. Максимальная сумма – 500 евро.

Согласно принятому в 2017 году закону, домохозяйство ежегодно может использовать 213 000 литров. А домохозяйства, в которых живут больше четырех человек, могут претендовать на дополнительные 25 000 литров на каждого жителя.

По данным Irish Water, 80 тыс. домохозяйств использовали свыше 213 000 литров в год. Владельцам домов дадут 12 месяцев, чтобы уменьшить избыточное потребление воды.

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