В Италии на выборах побеждает коалиция правых сил. Чего ожидать после победы Джорджи Мелони?

Им достанется страна в экономическом кризисе, с гигантским долгом, зияющей пропастью неравенства и с неясными перспективами восстановления уровня жизни стареющего населения в условиях рекордной инфляции и угрозы энергетической блокады со стороны России предстоящей зимой.

Опросы на выходе из избирательных участков, сделанные по заказам государственной телекомпании RAI и частной Mediaset, обещают партии Мелони 22-26% голосов. Если добавить сюда прогнозные результаты Сальвини и Берлускони, правые набирают от 41% до 45%, чего достаточно для контроля над обеими палатами парламента.

Участки закрылись в 2300 по местному времени, но подсчет голосов очень сложный из-за смешанной системы, так что более точных результатов стоит ждать не раньше позднего утра.

Новый парламент соберется только через три недели, а правительство сформируют в лучшем случае к концу октября.

Политики крайне правого толка придут к власти в Италии впервые со времен Бенито Муссолини, который ровно сто лет назад, в октябре 1922 устроил переворот, стал диктатором и правил 20 лет.

На этот раз все прошло демократически, как давно принято в Италии. Та же традиция подсказывает, что победа не гарантирует Мелони диктаторских полномочий и никакие два десятилетия новое правительство не продержится.

Очередной итальянский кабинет будет 20-м по счету за последние 30 лет. Другими словами, средняя продолжительность коалиционного правительства в Италии — полтора года. Именно столько продержался уходящий технократ европейского разлива Марио Драги.

Однако у Мелони есть и козыри. Ей всего 45, и она объединяется с идеологически близкими правыми, тогда как 75-летнему Драги приходилось управлять разношерстной, и оттого рассыпчатой, коалицией.

Сколько бы ни продержались у власти правые, они поменяют курс страны.