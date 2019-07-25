В Китае появится первый в мире город-лес

Фото azertag.az

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В предместье китайского города Лючжоу, вдоль реки Люцзян, началось строительство первого в мире лесного города, в качестве ответа на изменение климата и загрязнение окружающей среды.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на ТАСС, полностью покрытый зеленью и деревьями, будущий город-лес сможет ежегодно поглощать из атмосферы свыше 10 000 тонн углекислого газа и 57 тонн загрязняющих веществ, производя при этом около 900 тонн кислорода.

Площадь города составит 175 га и он рассчитан на 30 000 жителей.

В планировке предусмотрены как жилые, так и деловые районы, зоны отдыха, больница и две школы. Также сообщается, что с Лючжоу город свяжет скоростная электричка.

Для покрытия города зеленью будет высажено 40 000 деревьев и почти миллион растений. Кроме этого, лесной город будет сам обеспечивать себя электроэнергией — причем тоже «зеленой», из геотермальных источников и солнечного света.

Предполагается, что город-лес поможет снизить среднюю температуру воздуха в регионе, сделать его чище, создать звукопоглощающий барьер и улучшить разнообразие флоры.

Известно, что для Китая этот проект имеет особое значение, поскольку страна уже давно страдает от смога. Если все пройдет успешно, подобные города появятся и в других провинциях страны. Завершение строительства первого лесного города запланировано на 2020 год.