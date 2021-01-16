В Клайпедском порту рекордные погрузки – 47,7 млн тонн

А. Латакас утверждает, что хорошие результаты были обусловлены диверсификацией грузов и заходом в порт более крупных судов.

«В прошлом году необычайно большое влияние имела организация судоходства в Клайпедском порту. Количество судов с каждым годом падает, но количество грузов увеличивается. В порт заходят более крупные суда, и это «привязано» ко всем параметрам порта», – сказал его руководитель.

В прошлом году наиболее значительно выросли погрузки зерна – его было перевалено на треть больше, чем в 2019 году. Погрузки удобрений выросли на 12%, а грузов ro-ro – на 8%.

Погрузки всех генеральных грузов в прошлом году сократились на 3,8% до 14,7 млн тонн, наливных грузов – на 12,7% до 9,1 млн тонн. Между тем, погрузки насыпных грузов выросли на 16,5% до 23,9 млн тонн.

Порт утверждает, что в прошлом году по причине пандемии на 20% сократились погрузки нефтепродуктов, почти на одну десятую – перевалка товаров широкого потребления в контейнерах.

В прошлом году в Клайпедский порт прибыло почти шесть с половиной тысяч судов – прочти на 5% меньше, чем в позапрошлом году. По причине пандемии в порт не заходило ни одно круизное судно.