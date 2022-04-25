В Клайпеду прибыл большой груз СПГ из США

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В воскресенье на Клайпедский терминал сжиженного природного газа (СПГ) прибыл крупный груз газа из США. Это уже третий груз СПГ в этом месяце.

В воскресенье ночью газовоз BW Pavilion Aranthera под флагом Сингапура прибыл в Клайпедский и пришвартовался у судна-хранилища терминала Independence, свидетельствуют данные порталов marinetraffic.com, vesselfinder.com и myshiptracking.com.

Как сообщил ранее BNS оператор терминала Klaipedos nafta, BW Pavilion Aranthera доставил Клайпедский порт 138 тыс. тонн груза. кубометров СПГ.

Груз прибыл с завода по сжижению природного газа в порту Корпус-Кристи (штат Техас, США) — в этом порту действует экспортный терминал СПГ, которым управляет Cheniere Energy.

После того как Литва в начале апреля полностью отказалась от российского газа, в Министерстве энергетики заявили, что вся потребность Литвы в газе будет удовлетворяться за счет Клайпедского терминала СПГ, на который ежемесячно будет поступать по три крупных партии СПГ.

Шимоните: терминалы СПГ во всех трех Балтийских странах пригодятся

В связи с тем, что Латвия и Эстония планируют построить свои терминалы сжиженного природного газа (СПГ), премьер Литвы говорит, что терминалы всех трех Балтийских стран будут нужны.

«Риск того, что что-то может сделаться ненужным, особенно если шаги Европейского союза, направленные на отказ от российского газа, будут долгосрочными и устойчивыми, я такой риск сейчас с трудом усматриваю», — сказала Ингрида Шимоните на совместной пресс-конференции в премьерами Латвии и Эстонии.

Так она прокомментировала вопрос, не вызовут ли терминалы СПГ, которые планируется построить в Латвии и Эстонии, трения между странами Балтии.

Шимоните повторила, что Балтийский газовый регион нужно рассматривать шире, чем просто три страны, поэтому одних только Клайпедского терминала СПГ и Инчукалнского газохранилища в Латвии недостаточно для нужд всего региона.

«Регион нужно рассматривать довольно широко — от Финляндии до Польши, и соединения, которые уже созданы или скоро будут введены в действие — соединение GIPL (Литва-Польша — BNS) будет открыто в начале мая, — позволяют нам взглянуть на вопрос гораздо шире. Здесь важна инфраструктура, которая есть во всех странах. Хранилище находится в Латвии, Клайпедский терминал находится в Клайпеде. Этого недостаточно для полного удовлетворения всех потребностей», — сказала Шимоните.

Глава правительства Латвии Кришьянис Кариньш сказал, что Латвия сотрудничает с Эстонией, которая в этом году намерена приобрести судно-газохранилище. Однако, по словам Кариньша, это будет краткосрочный проект.

«Если мы посмотрим на развитие газового рынка в среднесрочной перспективе, то для Латвии это еще один аргумент в пользу строительства другого типа терминала, который будет использовать Инчукалнское газохранилище. И это было бы дешевле в среднесрочной перспективе (…) для каждого потребителя», — сказал премьер-министр Латвии.

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