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В Конгрессе США одобрили законопроекты, ограничивающие право Трампа вести войну с Ираном

  • Фото facebook/The White House

Палата представителей Конгресса США одобрила в четверг два законопроекта об ограничении прав президента Дональда Трампа вести военные действия против Ирана. Трансляция голосований велась на сайте нижней палаты законодательного органа, сообщает ТАСС.

Первый документ о блокировании финансирования из госбюджета военных действий в отношении Ирана поддержали 228 законодателей (в том числе четыре республиканца), против выступили 175.

Вторая инициатива призвана отменить предоставленное главе Белого дома в 2002 году Конгрессом разрешение использовать военную силу против террористов в Ираке. Этот законопроект получил 236 голосов «за» (включая 11 республиканцев) и 166 «против».

Как заявили 28 января в Белом доме, Трамп намерен наложить вето на эти законопроекты.

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