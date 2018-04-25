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В Кремле прокомментировали критику Лукашенко союза с Россией

Фото kremlin.ru

Кремль обратил внимание на эмоциональность заявления президента Беларуси Александра Лукашенко о ситуации с Союзным государством России и Беларуси. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает Интерфакс в понедельник, 18 ноября.

Отвечая журналистам на соответствующий вопрос, Песков сказал: «Безусловно».

Пресс-секретарь пояснил, что президент Беларуси задавался вопросом о целесообразности Союзного государства в гипотетическом смысле, в случае, если оно не будет соответствовать интересам республики.

Песков также заявил, что Россия «по-прежнему последовательно» исходит из того, что взаимная выгода сохранения Союзного государства с Беларусью незыблема, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Напомним, что ранее Лукашенко грубо отозвался о союзе с Россией. Дорожные карты с Москвой не могут быть подписаны до тех пор, пока не будут решены принципиальные вопросы, сказал белорусский лидер.

korrespondent.net

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