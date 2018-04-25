В. Ландсбергис: Литва дала должную оценку ответственности Д. Язова за советскую агрессию

Nuotrauka BFL/ Greta Skaraitienė

Первый после восстановления независимости глава Литвы Витаутас Ландсбергис говорит, что Литва дала надлежащую оценку ответственности скончавшегося во вторник бывшего министра обороны СССР Дмитрия Язова за советскую агрессию в 1991 году, хотя процесс и затянулся надолго.

«В конце концов почти должную оценку дала Литва, он и обвиняемый, и подозреваемый, и был осужден. Это затянулось очень надолго. И всё же в конце концов это было сделано», – сказал В. Ландсбергис BNS во вторник.

Потерявший отца 12 января 1991 года Робертас Повилайтис говорит, что роль Д. Язова в тех убийствах получила должную оценку, однако Р. Повилайтис в беседе с BNS выразил сожаление, что до сих пор надлежащим образом не изучена ответственность тогдашего руководителя СССР Михаила Горбачёва.

Вильнюсский окружной суд в прошлом году приговорил Д. Язова заочно к 10 годам лишения свободы за военные преступления и преступления против человечества.