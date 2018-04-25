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TOP,Новости,Общество

В. Ландсбергис: Литва дала должную оценку ответственности Д. Язова за советскую агрессию

Nuotrauka BFL/ Greta Skaraitienė

Первый после восстановления независимости глава Литвы Витаутас Ландсбергис говорит, что Литва дала надлежащую оценку ответственности скончавшегося во вторник бывшего министра обороны СССР Дмитрия Язова за советскую агрессию в 1991 году, хотя процесс и затянулся надолго.

«В конце концов почти должную оценку дала Литва, он и обвиняемый, и подозреваемый, и был осужден. Это затянулось очень надолго. И всё же в конце концов это было сделано», – сказал В. Ландсбергис BNS во вторник.

Потерявший отца 12 января 1991 года Робертас Повилайтис говорит, что роль Д. Язова в тех убийствах получила должную оценку, однако Р. Повилайтис в беседе с BNS выразил сожаление, что до сих пор надлежащим образом не изучена ответственность тогдашего руководителя СССР Михаила Горбачёва.

Вильнюсский окружной суд в прошлом году приговорил Д. Язова заочно к 10 годам лишения свободы за военные преступления и преступления против человечества.

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Помимо Д. Язова, в деле 13 января виновными признано более 60 офицеров, коммунистических деятелей и сотрудников КГБ.

Д. Язову было 95 лет.

Д. Язов был министром обороны СССР с мая 1987 года до августа 1991 года.

Умер последний маршал СССР Дмитрий Язов

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