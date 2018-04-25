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В Латвии нажитые преступным путем средства отдадут учителям

Nuotrauka BFL/Tomas Urbelionis

Денег, полученных в результате конфискации добытых преступным путем средств, будет достаточно, чтобы с сентября поднять зарплаты педагогов, следует из слов представителя Министерства финансов Йоланты Плуме на заседании бюджетно-финансовой комиссии Сейма.

Комиссия Сейма по бюджету и финансам сегодня рассматривает предложения к новому закону о предотвращении и преодолении государственной угрозы и ее последствий в связи с распространением Covid-19.

Министр финансов Янис Рейрс выдвинул предложение, предусматривающее дополнение законопроекта нормой, которая позволяет министру финансов, проинформировав об этом Сейм, увеличить бюджетные ассигнования программы «Средства для непредвиденных случаев» за счет фактических доходов от конфискации нажитых преступным путем средств в 2020 году, которые превышают запланированную в законе о государственном бюджете на 2020 год сумму, для повышения заработной платы учителей в 2020 году.

«Мы видим, что эта позиция переполнена. В законе о госбюджете предусмотрено, что, если она переполнится, деньги нужно будет перераспределить на зарплаты педагогов», — заявила Плуме.

Она пояснила, что с учетом вызванных кризисом Covid-19 обстоятельств Европейская комиссия изменила порядок, в котором страны могут изменять позиции своих госбюджетов. Плуме также сообщила, что бюджетная программа, связанная с конфискацией преступно нажитых средств, перевыполнена, что позволяет выполнить ранее предусмотренное законом перераспределение средств на зарплаты учителей.

По словам Плуме, если бы не пандемия, вопрос о переносе этих средств на зарплаты педагогов нужно было бы обсуждать с Европейской комиссией, однако сейчас порядок изменен.

baltic-course.com

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