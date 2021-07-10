В Латвии введут бесплатный транспорт в районах, где мало людей

Планируется, что бесплатный общественный транспорт будет обеспечен примерно на 20 маршрутах во всех регионах, за исключением Рижского. Руководитель Автотранспортной дирекции Кристиан Годиньш сообщил, что бесплатные маршруты будут определены до 1 сентября.

“Мы прогнозируем, что больше всего таких маршрутов, где поездку пассажирам оплатит государство, будет в приграничной зоне – в тех регионах, где населения меньше всего”, — сказал Годиньш.