В Латвии введут бесплатный транспорт в районах, где мало людей

6 июля Кабинет министров утвердил правила, в которых содержатся принципы определения территорий, где будет введен бесплатный общественный транспорт.
“На территориях с низкой плотностью населения доходы от продажи билетов на общественный транспорт невелики, и он в основном выполняет социальную функцию. Чтобы повысить доступность общественного транспорта и стимулировать население перемещаться на региональных автобусах, на таких территориях планируется ввести бесплатный проезд в общественном транспорте”, — пояснил министр сообщения Талис Линкайтс.
Планируется, что бесплатный общественный транспорт будет обеспечен примерно на 20 маршрутах во всех регионах, за исключением Рижского. Руководитель Автотранспортной дирекции Кристиан Годиньш сообщил, что бесплатные маршруты будут определены до 1 сентября.
“Мы прогнозируем, что больше всего таких маршрутов, где поездку пассажирам оплатит государство, будет в приграничной зоне – в тех регионах, где населения меньше всего”, — сказал Годиньш.freecity.lv