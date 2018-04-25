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TOP,Новости,Общество

В Литве находится сын спасавшего евреев консула Японии Т. Сугихары

Nuotrauka BFL/ Tomas Urbelionis

В Литву прибыл сын японского дипломата Тиунэ Сугихары, спасавшего литовских евреев в годы Второй мировой войны, Нобуки Сугихара и делегация во главе со специальным советником премьера Японии. 

В среду гостей примут президент Гитанас Науседа и первая леди Диана Науседене, в четверг в сейме будет открыта выставка, посвященная 120-летию со дня рождения Т. Сугихары и 80-летия выдачи «виз жизни». 

Японскую делегацию в Литве составят около 200 гостей, прибывших специальным рейсом дружбы, инициированным почетным консулом Литвы, сообщила администрация президента. 

В делегацию входят сын Т. Сугихары Набоки и супругой Эсин, специальный советник премьер-министра Японии Синдзо Абэ — Исао Иима, посол Японии в Литве Широ Ямасаки, почетный консул Литвы в Фукуяме Шигехиро Комару, представители бизнеса.  

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2020-ый год сейм Литвы провозгласил годом Т. Сугихары, поскольку отмечается 80-летие его деятельности в Каунасе и 120-летие рождения. 

Японский консул Т. Сугихара открыл консульство в Каунасе осенью  1939 года. Ему было поручено собирать материалы военной разведки о ситуации в регионе. 

Когда в Европе началась Вторая мировая война, тысячи евреев из Польши начали искать убежища в Литве.

Игнорируя строгие инструкции японского правительства, Т. Сугихара летом 1940 года выдал несколько тысяч транзитных виз. С их помощью тысячи евреев поездом через Сибирь добрались до Японии. По утверждению историков, благодаря Т. Сугихаре, 6 тыс. евреев избежали Холокоста. 

После войны Т. Сугихара был вынужден уйти в отставку с дипломатической службы и работал в различных торговых компаниях. 

Он скончался в Японии в 1986 году. 

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