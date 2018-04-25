В Литве находится сын спасавшего евреев консула Японии Т. Сугихары

Nuotrauka BFL/ Tomas Urbelionis

В Литву прибыл сын японского дипломата Тиунэ Сугихары, спасавшего литовских евреев в годы Второй мировой войны, Нобуки Сугихара и делегация во главе со специальным советником премьера Японии.

В среду гостей примут президент Гитанас Науседа и первая леди Диана Науседене, в четверг в сейме будет открыта выставка, посвященная 120-летию со дня рождения Т. Сугихары и 80-летия выдачи «виз жизни».

Японскую делегацию в Литве составят около 200 гостей, прибывших специальным рейсом дружбы, инициированным почетным консулом Литвы, сообщила администрация президента.

В делегацию входят сын Т. Сугихары Набоки и супругой Эсин, специальный советник премьер-министра Японии Синдзо Абэ — Исао Иима, посол Японии в Литве Широ Ямасаки, почетный консул Литвы в Фукуяме Шигехиро Комару, представители бизнеса.