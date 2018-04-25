В Литве не хватает источников электроэнергии

Фото BFL/Вигинтаса Скарайтиса

В Литве почти не осталось источников производства электроэнергии – в последние годы страна сама вырабатывает всего четверть необходимых ей объемов. Страна зависит от линий электропередачи (ЛЭП) в другие государства, вскоре она перестанет покупать электричество у Беларуси, а в 2025 году – и у Калининграда. Вполне вероятно, что электроэнергия будет дорожать, пишет портал 15min.lt.

Министерство энергетики признает проблему, но лишь перед выборами стали готовиться к аукциону, однако, когда и что будет построено, неясно. Суммарная электроэнергетическая мощность всех нынешних производственных мощностей составляет около 1000 мегаватт, а это наполовину меньше потребления Литвы в январские часы пик.

Бывший министр энергетики Арвидас Секмокас говорит, что такая ситуация не является ни безопасной, ни объяснимой, ни рациональной.

«Генерирование (электроэнергии) не развивалось с того времени, как в Электренай был построен 9-й блок, тогда старые мощности были отключены. В какое-то время импорт дешевле, это можно понять, однако вряд ли это оправдание для того, чтобы не развивать генерирование», – говорит А. Секмокас.

По его словам, для выработки можно было использовать законсервированные 7-й и 8-й блоки электростанции в Электренай, недействующую Вильнюсскую 3-ю термофикационную электростанцию.

А. Секмокас вообще сомневается, сможет ли Литва прекратить импорт электроэнергии из Беларуси, когда начнет действовать Белорусская АЭС в Островце.

Компания по продажам электроэнергии Litgrid уверяет, что Литва сможет обеспечивать себя электричеством в условиях изолированного действия посредством перемычек LitPol Link и NordBalt, а также латвийских перемычек и внутренней выработки.

За 8 месяцев этого года чистые потоки электроэнергии из России и Беларуси в Литву составили 3,1 тераватт-часа – примерно 40% потребленного в Литве электричества.

Тем временем

Во мнениях по БелАЭС разошлись

Встретившиеся в Вильнюсе президенты Литвы и Латвии заявили, что сходятся во мнении о необходимости требовать соблюдения стандартов безопасности на строящейся в Островце Белорусской АЭС (БелАЭС), однако признают, что различия в подходе к вопросу блокирования импорта электроэнергии с этой станции остаются.

Президент Литвы Гитанас Науседа предупредил, что эти разногласия могут препятствовать отключению электросетей Балтийских стран от постсоветской системы и ее синхронизации с ЛЭП Западной Европы.

«Вопрос Островецкой АЭС действительно болезненный, мы трактуем различие позиции по этому вопросу как определенное препятствие в реализации проекта синхронизации», – заявил Г. Науседа на совместной пресс-конференции с президентом Латвии Эгилсом Левитсом.

Он подчеркнул, что Литва предпримет все меры для предотвращения доступа белорусской электроэнергии на литовский рынок.

«Если позиции расходились бы, то было бы технически еще сложнее это сделать, но невзирая на это, мы готовы это осуществить», – сказал Г. Науседа.

Латвия отклонила просьбы Литвы о блокировании доступа электроэнергии из Беларуси, и литовские должностные лица заявляют, что электроэнергия с БелАЭС сможет попадать на рынок Балтийских стран через Латвию.

Латвия утверждает, что после введения Литвой эмбарго, она по техническим и экономическим причинам перейдет к торговле электроэнергией с Россией, а теоретически через РФ может поступать и электроэнергия с БелАЭС.

Латвийский президент Э. Левитс сказал, что латвийское правительство полностью одобряет выдвигаемые Литвой требования по обеспечению безопасности АЭС в Островце, однако у него «иной подход к тактике достижения этой цели».

По его словам, этот вопрос должен быть решен, самое позднее до 2025 года, когда Балтийские страны планируют реализовать проект синхронизации ЛЭП.

«Таким образом, речь идет о пятилетнем переходном периоде до 2025 года. Одновременно следует стараться как можно скорее уменьшить эту проблему, по которой у нас разные мнения в литовском и латвийском правительствах», – сказал Э. Левитс.

«Мы констатировали, что у нас одинаковые сомнения и заботы в том, что связано с безопасностью станции. Безопасность на первом месте. Наши позиции идентичны. Вильнюс всего в 50 километрах, а Даугавпилс в 110 километрах, поэтому в этом случае нет большой разницы, правительство Латвии внимательно следит за тем, чтобы соблюдались вопросы безопасности», – сказал латвийский президент.

Информация «ЛК», BNS