В Литве новый рекорд заражений: за сутки выявлены 3128 случаев, 31 смерть

В общей сложности после начала пандемии в Литве установлено 80 тыс. 556 случаев заражения коронавирусом. Все еще больны 45 тыс. 798 человек, 33 тыс. 708 человек выздоровели.

В общей сложности от коронавируса в Литве скончались 704 человека, по иным причинам умерли 348 зараженных.

За минувшие сутки было взято 11 тыс. 729 проб на коронавирус, общее количество тестов, сделанных с начала пандемии в Литве, составляет 1 млн 357 тыс. 723.