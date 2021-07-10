В Литве обосновался еще один создатель компьютерных игр из Беларуси

Asterman занимается созданием компьютерной анимации и иллюстраций, также создает игры с виртуальной реальностью. На своем сайте компания отмечает, что у нее есть офисы в Минске, Тель-Авиве и Лондоне.

В Вильнюсе уже начала обустройство создательница World of Tanks — компания Wargaming, обещающая создать около 100 рабочих мест. Главой белорусского офиса компании в апреле стал бывший руководитель литовского агентства поощрения инвестиций Investuok Lietuvoje Мантас Катинас.

В прошлом году Wargaming была одной из белорусских компаний информационных технологий, которая по причине протеста против действий Александра Лукашенко объявила о переносе части деятельности в Литву.

Среди таких компаний был и созданный белорусами американский гигант информационных технологий Epam Systems, создающий приложение для женщин Flo Health, компании Coherent Solutions и Godel Technologies.