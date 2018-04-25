В Литве открыта горячая круглосуточная линия по вопросам коронавируса

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Министерство здравоохранения опубликовало систематизированную информацию для жителей о коронавирусе, а также указало номер горячей линии для круглосуточной консультации с экспертами из Национального центра общественного здоровья.

Жители Литвы могут позвонить на горячую линию по любым вопросам о коронавирусе по номеру 8 618 79984. Аналогичная линия в Литве действовала только во время вспышки кори.

Министерство здравоохранения также предоставила ответы на ключевые вопросы, связанные с появлением, распространенностью и защитой от коронавируса.

На сайте министерства говорится, что вспышку коронавируса (2019- nCoV) в Китае вызвал коронавирус новой структуры. Известно, что новый коронавирус также может передаваться от человека к человеку, но в настоящее время отсутствует эпидемиологическая информация, чтобы точно определить, каким образом новый коронавирус передается человеку.