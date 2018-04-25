default image
В Германии назвали главные проблемы Бундесвера

Подробнее...
default image
Президент Г. Науседа наложил вето на Закон о гражданской конфискации имущества

Подробнее...
default image
После взлома порталов обнародована фейковая новость о заразившемся коронавирусом военном

Подробнее...
default image
Лидеры ЕС сделали заявление по случаю Brexit

Подробнее...
default image
Граждане Литвы, проживающие в Великобритании не должны испытать неудобства из-за "Брексита"

Подробнее...
default image
В России и Великобритании подтверждены первые случаи заражения новым коронавирусом

Подробнее...
default image
Что ожидает экономику Литвы в условиях мировой рецессии?

Подробнее...
default image
Brexit удался. Что будет дальше?

Подробнее...
default image
В Литве открыта горячая круглосуточная линия по вопросам коронавируса

Подробнее...
default image
ВОЗ признала коронавирус международной ЧС

Подробнее...
default image
В 2019 году в Литве в пожарах погибли 70 человек

Подробнее...
default image
В Конгрессе США одобрили законопроекты, ограничивающие право Трампа вести войну с Ираном

Подробнее...
default image
ПАСЕ приняла резолюцию с требованиями к России

Подробнее...
default image
В Висагинасе начинается строительство завода ЗАО «Intersurgical»

Подробнее...
default image
Китай ввел уголовную ответственность за отказ от лечения коронавируса

Подробнее...
default image
Генеральное консульство Литвы в Гродно переедет в новое здание

Подробнее...
default image
Украина готова к "промышленному безвизу" с ЕС

Подробнее...
default image
Новый порядок продажи древесины – первенство предоставят действующим в Литве переработчикам

Подробнее...
default image
Adidas проиграл H&M две полоски. Спор длился 23 года

Подробнее...
default image
Обновленные молы позволят Клайпедскому порту развиваться

Подробнее...
TOP,Здравоохранение,Новости,Общество

В Литве открыта горячая круглосуточная линия по вопросам коронавируса

  • Фото pixabay.com

Министерство здравоохранения опубликовало систематизированную информацию для жителей о коронавирусе, а также указало номер горячей линии для круглосуточной консультации с экспертами из Национального центра общественного здоровья.

Жители Литвы могут позвонить на горячую линию по любым вопросам о коронавирусе по номеру 8 618 79984. Аналогичная линия в Литве действовала только во время вспышки кори.

Министерство здравоохранения также предоставила ответы на ключевые вопросы, связанные с появлением, распространенностью и защитой от коронавируса.

На сайте министерства говорится, что вспышку коронавируса (2019- nCoV) в Китае вызвал коронавирус новой структуры. Известно, что новый коронавирус также может передаваться от человека к человеку, но в настоящее время отсутствует эпидемиологическая информация, чтобы точно определить, каким образом новый коронавирус передается человеку.

реклама

Наиболее распространенные симптомы похожи на грипп, жар, кашель, одышку и другие проблемы с дыханием. В более тяжелых случаях коронавирусы вызывают пневмонию, тяжелый острый респираторный синдром, почечную недостаточность или смерть.

По данным на 28 января 3 ввозных случая заболевания зарегистрированы во Франции и 1 в Германии.

l24.lt

реклама

Оставить комментарий/ Parašyti nuomonę

avatar
600