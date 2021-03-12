В Литве рекомендуют начать массовую вакцинацию с пожилого населения

Nuotrauka BFL/ Teodoras Biliūnas

С началом массовой вакцинации жителей Литвы от COVID-19 будет действовать рекомендация начать прививки с более старших возрастных групп, более точный ее порядок выяснится вскоре, заявила замминистра здравоохранения Живиле Симонайтите.

«Это, вероятно, было бы мечтой заявить, что идете все, кто хочет, но мы понимаем и то, что вероятно, та группа людей, которой придется зарегистрироваться очень большая, поэтому мы сейчас консультируемся с самоуправлениями, чтобы они предусмотрели этот процесс», – сказал вице-министр журналистам в пятницу.

«Похоже, что мы склоняемся к тому, что, прежде всего, мы будем рекомендовать регистрироваться людям старшего возраста (…), но как точно мы это будет реализовывать, возможно, это вопрос недели, и на следующей неделе эти окончательные ответы у нас будут», – добавила она.