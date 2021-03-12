В Литве рекомендуют начать массовую вакцинацию с пожилого населения

С началом массовой вакцинации жителей Литвы от COVID-19 будет действовать рекомендация начать прививки с более старших возрастных групп, более точный ее порядок выяснится вскоре, заявила замминистра здравоохранения Живиле Симонайтите.
«Это, вероятно, было бы мечтой заявить, что идете все, кто хочет, но мы понимаем и то, что вероятно, та группа людей, которой придется зарегистрироваться очень большая, поэтому мы сейчас консультируемся с самоуправлениями, чтобы они предусмотрели этот процесс», – сказал вице-министр журналистам в пятницу.
«Похоже, что мы склоняемся к тому, что, прежде всего, мы будем рекомендовать регистрироваться людям старшего возраста (…), но как точно мы это будет реализовывать, возможно, это вопрос недели, и на следующей неделе эти окончательные ответы у нас будут», – добавила она.
По словам замминистра, пока трудно сказать, когда точно начнется массовая вакцинация, поскольку, даже и после завершения вакцинации пенсионеров, есть еще две приоритетные группы: люди, болеющие хроническими заболеваниями и работники, выполняющие функции, важные для государства. Планируется, что регистрация этих групп для вакцинации будет проходить через места работы или медучреждения.
«Мы говорим о начале массовой вакцинации в начале мая. А значит, о вакцинации групп этих людей с хроническими болезнями и выполняющих важные для государства функции мы можем говорить в марте или во второй половине апреля», – сказала Ж. Симонайтите.