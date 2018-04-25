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TOP,Выборы,Новости,Политика

В Литве создана новая христианская партия, ее глава – Римантас Дагис

  • Фото BFL/Каролиса Каволелиса

В субботу в Вильнюсе была создана новая партия – Христианский союз.

Ее учредителями являются парламентарии Римантас Дагис и Эгидиюс Варейкис, подписант акта о восстановлении независимости Йонас Шимена, член Панявежского горсовета Пятрас Луоманас и другие. 

В учредительном съезде принял участие 241 делегат, по словам организаторов, с учетом полномочий были представлены 2210 учредителей. 

Р. Дагис, ранее принадлежавший партиям консерваторов и социал-демократов, заявил, что с февраля прошлого года задумался над тем «как вернуть христианские ценности в политическую жизнь». 

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«Если в сейме следующего созыва будет преобладать лишь либеральное мировоззрение, вряд ли мы сможем говорить о настоящем союзе мужчины и женщины, и их взаимных обязательствах по созданию семьи», – заявил в субботу Р. Дагис.  

Он подчеркнул, что основатели новой партии не являются евроскептиками, однако выступают резко против некоторых рассматриваемых в ЕС понятий семьи и пола. 

Летом прошлого года по причине разногласий с руководством консерваторов покинул фракцию Союз Отечества-Литовских христианских демократов. В данный момент он является членом Смешанной группы депутатов. 

В конце феврале планируется учредить еще одну партию правого направления, которая будет называться Национальным объединением. 

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