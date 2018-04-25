В Литве создана новая христианская партия, ее глава – Римантас Дагис

«Если в сейме следующего созыва будет преобладать лишь либеральное мировоззрение, вряд ли мы сможем говорить о настоящем союзе мужчины и женщины, и их взаимных обязательствах по созданию семьи», – заявил в субботу Р. Дагис.

Он подчеркнул, что основатели новой партии не являются евроскептиками, однако выступают резко против некоторых рассматриваемых в ЕС понятий семьи и пола.

Летом прошлого года по причине разногласий с руководством консерваторов покинул фракцию Союз Отечества-Литовских христианских демократов. В данный момент он является членом Смешанной группы депутатов.

В конце феврале планируется учредить еще одну партию правого направления, которая будет называться Национальным объединением.