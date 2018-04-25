В Литве – создатель программы поиска скидок Checkspot

Компания эстонского капитала Checkspot учредила в Литве дочернее предприятие. Она занимается созданием приложений для поиска скидок на развлечения и ресторанные услуги.
По данным Реестрового центра, компания Checkspot Lithuania, основана 3 сентября, ее руководитель – гражданин Эстонии Кен Мартен Малло.
Компания Checkspot была создана в 2017 году, она действует в Таллине.
С помощью ее приложений люди могут искать скидки на еду и напитки в ресторанах, а также для развлечений и на услуги СПА-центров.
Checkspot указывает, что у нее более 2 тыс. клиентов.BNS
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