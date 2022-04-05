В Литве уже работают 2,4 тыс. военных беженцев из Украины

Nuotrauka BNS/ Lukas Balandis

В Литве уже работают 2,4 тысячи военных беженцев из Украины, основная их часть трудоустроилась в сфере обрабатывающей промышленности, транспорта и складирования, в сферах услуг по размещению и питанию, в оптовой и розничной торговле.

Согласно данным, предоставленным BNS Службой занятости в понедельник, упомянутые жители Украины трудоустроились после 24 февраля как через службу, так и самостоятельно, предлагаемые им средние зарплаты варьируются от минимальных до 2 тысяч евро.

В настоящее время на учете в службе занятости состоят 7066 жителей Украины.

По данным службы, помимо вышеперечисленных профессий в Литве уже работает много IT-специалистов, учителей, медсестер, стоматологов и ассистентов одонтологов из Украины. С прошлой недели пять специалистов Службы занятости из Украины встречаются с соотечественниками и консультируют по вопросам трудоустройства в центрах для беженцев в Каунасе и Вильнюсе.

«Украинцы также хотели бы работать в сфере медицины и педагогики, бухгалтерами, менеджерами по продажам, юристами, администраторами, поварами, портными, продавцами и так далее. Это доминирующие предпочтения в работе. Не единичны случаи, когда человек, работавший бухгалтером в своей стране, устраиваются на работу уборщиком. Пока мы действительно не замечаем избирательности— большинство из них хотят работать как можно быстрее», — сообщили в службе.

По сообщению службы, есть и отдельные лица, которые трудоустраиваются на более редкие позиции, например, такелажники, маркетологов, техники физиотерапии, социологи, антропологи, инженеры, геологи и геофизики.

«Средние зарплаты на разных должностях разнятся и колеблются от минимальной почти до 2 тысяч. евро. Компании, предлагающие неквалифицированную работу, в среднем готовы платить до 900 евро. На квалифицированных должностях зарплата, конечно, выше. Самая крупная сумма составляет около 4 тысяч евро», — сообщили в службе занятости.

Так как работодатели регистрируют вакансии в службе занятости для всех соискателей, им предоставляется лишь возможность указать, что они согласны взять на работу и украинца.

«Это своего рода профилактика дискриминации в оплате труда», — отмечает служба

Наибольшее количество работающих пока в Вильнюсе, Каунасе, Клайпеде и других крупных городах, но военные беженцы активно работают в Друскининкайском и Палангском районных самоуправлениях и в меньшей степени в Утянском, Зарасайском, Рокишкском и Биржайском районных самоуправлениях.

По данным Службы занятости, процесс трудоустройства украинцев происходит в обычном порядке, начиная с медосмотра, подписания трудового договора и заканчивая уведомлением о приеме на работу в Фонде социального страхования (Sodra).

Подчеркивается, что трудовой договор должен быть представлен на языке, понятном иностранному гражданину (как правило, украинском, русском, английском). Им не нужно разрешение на работу.

Поскольку у них нет накопленного опыта работы в Литве, украинцы не смогут получать пособия по страхованию от безработицы, но муниципальные отделения социальной поддержки и местные органы власти предоставляют им единовременные или ежемесячные пособия. Размер этих единовременных выплат зависит от политических решений и может варьироваться от муниципалитета к муниципалитету.

Всего в Литве официально зарегистрировано почти 40,4 тыс. военных беженцев из Украины, в основном это женщины и дети.

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