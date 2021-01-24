В Литве водители-инвалиды смогут получить двойную компенсацию на авто

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Пособие можно получить один раз в шесть лет, предоставив документацию, которая подтверждает затраты на машину.

В Литве водители-инвалиды или семьи с детьми-инвалидами смогут получить двойную компенсацию за покупку и техническую адаптацию легкового автомобиля, сообщает пресс-служба Министерства социального обеспечения и труда.

Такая мера помощи вступила в силу с 1 января. Вместе с ней также будет введена 80-процентная скидка на общественный транспорт для жителей с онкологическими заболеваниями.