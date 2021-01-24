В Литве водители-инвалиды смогут получить двойную компенсацию на авто

Пособие можно получить один раз в шесть лет, предоставив документацию, которая подтверждает затраты на машину.
В Литве водители-инвалиды или семьи с детьми-инвалидами смогут получить двойную компенсацию за покупку и техническую адаптацию легкового автомобиля, сообщает пресс-служба Министерства социального обеспечения и труда.
Такая мера помощи вступила в силу с 1 января. Вместе с ней также будет введена 80-процентная скидка на общественный транспорт для жителей с онкологическими заболеваниями.
Для инвалидов-водителей
Люди с инвалидностью имеют право получать компенсацию за покупку или адаптацию автомобиля один раз в шесть лет.
С 2021 года компенсация составит до 2560 евро инвалиду, имеющему водительские права. Для ее получения потребуется предоставить документацию, подтверждающую фактические затраты.
Для родителей, воспитывающих ребенка-инвалида
Родители, приемные родители или опекуны несовершеннолетних детей-инвалидов, которые имеют особую потребность в постоянном уходе или имеют полную инвалидность, установленную до 2005 года, также смогут получать пособие до 2560 евро один раз в шесть лет.
Семьи, воспитывающие детей-инвалидов в возрасте старше 18 лет, которым на постоянной основе был поставлен диагноз полной инвалидности и которые испытывают особую потребность в постоянном уходе в результате изменений в правовой базе, также будут иметь право на эту компенсацию.
Компенсация затрат на приобретение автомобиля и его техническую доработку оплачивается из государственного бюджета.
Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ