В Литве все больше газа с терминала СПГ, закрылась российская труба – Amber Grid

Это предусмотрено в проекте десятилетнего (2022-2031 годы) плана развития сети Amber Grid, представленного на общественное обсуждение Государственным советом по регулированию энергетики. Совет выделил основные изменения по сравнению с планом на 2020-2029 годы.

Из-за войны в Украине Литва с апреля полностью прекратила импорт российского газа, и в ближайшие годы компания Amber grid не будет пропускать газ для нужд Литвы через газоизмерительный узел Котловка на границе с Беларусью — газ здесь будет транспортироваться только транзитом в Калининградскую область.

В прошлом году через станцию ​​Котловка было пропущено 26% всего трафика газа в страну. В последние годы количество газа, транспортируемого в Калининград, колебалось между 26 и 28 ТВтч, а в последующие годы ожидается передача порядка 26-27 ТВтч газа.

В 2023 году 11,6% газа планируется получить по заработавшему в этом году газопроводу в Польшу через станцию Сантака, еще 9,7% — через станцию ​​Кеменай на границе с Латвией. Через последнюю в прошлом году было поступило 12% газа.

Кроме того, компания планирует реализовать пилотный проект «зеленого» водорода (полученного с использованием энергии из возобновляемых источников) Power-to-gas (P2G) в 2022-2025 годах.

Еще 4 млн евро потребуются для увеличения мощности соединения газопровода между Литвой и Латвией. После реализации этого проекта в Латвию можно будет транспортировать до 47,6 ТВтч газа в год, а в Литву – до 43,6 ТВтч.

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