В Литве вступают в силу более строгие карантинные правила

Государственные и муниципальные ведомства переходят к удаленной работе и удаленному обслуживанию клиентов, за исключением случаев, когда соответствующие функции можно выполнить только по месту работы.

В торговых центрах будут больше ограничивать потоки клиентов с тем, чтобы обеспечивалось требование 15 кв метров в более мелких торговых центрах или 30 кв. метров в крупных торговых центрах на одного посетителя, а вся торговая площадь больше 10000 кв. метров.

На автомобильных стоянках перед магазинами, торговыми центрами, рынками и прочими местами общественной торговли разрешается заполнять не более 20% всех мест для стоянки транспортных средств, за исключением работников и стоянок для инвалидов.

Во всех магазинах, торговых центрах, рынках и прочих местах общественной торговли и оказания услуг рекомендуется не проводить акций, распродаж, часов скидок, которые повышают потоки покупателей, увеличить количество работающих касс, чтобы в очереди стояло не более 5 человек, установить более длительное время работы, одновременно в магазине может находиться один представитель семьи.

Запрещено предоставлять услуги заселения, аренды помещений, субаренды или пользования на правах доверия для частных мероприятий, праздников или прочих собраний.

Дошкольное и начальное обучение будет проходить очно, но услуги дошкольного обучения предлагается предоставлять родителям, у которых нет возможности работать удаленно.

Обучение в школах по основной и среднеобразовательной программам будет проходить удаленно, за исключением спецшкол и учеников, обучающихся в специальных классах общеобразовательных школ.

Неформальное просвещение детей осуществляется удаленным способом или останавливается, как и неформальное обучение взрослых, за исключением практических занятий по управлению воздушными, морскими и автодорожными транспортными средствами, а также сертификации уровня знаний иностранного языка при поступлении в высшие школы.

Каникулы у младшеклассников начнутся 14 декабря и продолжатся до 3 января следующего года.

Дошкольное и начальное обучение будет проходить очно, но услуги дошкольного обучения предлагается предоставлять родителям, у которых нет возможности работать удаленно.

Срок действия карантина продлевается до 24 часов 31 декабря, постановление вступает в силу со среды.